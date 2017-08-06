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Deforme olan ceset 8 saat sonra Kurumu'na kaldırıldı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.8.2017 10:16 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 10:21
Deforme olan ceset 8 saat sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Kadıköy'de ağır kokulardan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine girilen evde Mehmet Göksal'ın günlerce beklediği için deforme olan cesediyle karşılaşıldı. Ölümü şüpheli bulunan Göksal'ın cesedi 8 saat sonra Kurumu'na kaldırılabildi.

Kadıköy'de yalnız yaşadığı belirtilen Mehmet Göksal evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi Yurttaş Sokak'taki bulunan apartmanda yaşayanlar 54 yaşındaki Mehmet Göksal'ın yaşadığı daireden koku gelmesi üzerine durumu Göksal'ın yakınlarına bildirdi. Saat 11.00 sıralarında polis ile birlikte eve gelen yakınları, çilingir yardımıyla girdikleri evde Göksal'ın banyodaki cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Göksal'ın ölümü şüpheli bulunarak, Kurumu'na kaldırılmasına karar verildi.

EN SON 10 GÜN ÖNCE GÖRÜLMÜŞ

Komşuları tarafından en son 10 gün önce görüldüğü belirlenen Göksal'ın uzun süre beklediği için deforme olan cesedi için 15.00 sıralarında görevli polis memurları, Büyükşehir Cenaze İşleri Müdürlüğü'nü arayarak cenaze nakil aracı, Kadıköy Belediyesi'nden ise cenazenin, araca konması için personel istedi. Kadıköy Belediyesi'nden adli vaka olduğu için bir şey yapamayacakları cevabını alan polis ekipleri, bu sefer itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi de deforme olan cesedi kaldırmak için gerekli olan özel kıyafetlerinin olmadığı gerekçesiyle cenazeyi kaldıramadı. Göksal'ın yakınları ve bazı mahalle sakinleri cenazenin olduğu daireden gelen ağır kokular nedeniyle maske takmak zorunda kaldı. Cenazenin uzun süre kaldırılmaması üzerine vatandaşlar saat 21.00 sıralarında İstanbul Valiliği'ne durumu bildirdi. İstanbul Valiliği tarafından gerekli mercilere talimat verilerek işlemin hızlandırılması istendi.

İTFAİYE GAZ MASKESİ TAKARAK CESEDİ ÇIKARTABİLDİ

İtfaiye ekipleri cesedin kaldırılmadan önce olay yerinini ilaçlanması gerektiğini bildirmesi üzerine Kadıköy Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilaçlama çalışması yaptı. Daha sonra itfaiye ekipleri Kadıköy Belediyesi ekiplerinden tedarik ettikleri özel kıyafetleri giyerek ve gaz maskesi takarak eve girdi.

8 SAAT SONRA KALDIRILABİLDİ

Göksal'ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından ceset torbasına konularak merdivenlerden indirildi. Cenaze aracına konulan Göksal'ın cesedi 8 saat sonra saat 23.00'da kaldırılarak Adli 'na götürüldü. Göksal'ın ölüm nedeni ve cesedin evde ne kadar beklediği otopsinin ardından ortaya çıkacak.
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Deforme olan ceset 8 saat sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
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