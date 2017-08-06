Düzce'de durdurulan otobüste 63 kaçak yakalandı!

TEM Otoyolu'nun Gümüşova Rampaları mevkiinde asayiş uygulaması yapan jandarma ve polis ekipleri aşırı yolcu olması nedeniyle 34 NHV 36 plakalı otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan incelemede 63 kişinin yolculuk yaptığı belirlendi.



Jandarma ve otoyol polisleri tarafından yapılan kimlik kontrolünde yolcuların Afganistan ve Pakistan vatandaşı olduğu ve kaçak yollarla Avrupa'ya götürülmek istendiği ortaya çıktı. Otobüs sürücüsü 24 yaşındaki Selçuk Arat ile yanında bulunan aynı yaştaki Tahsin Balcı ve 63 yolcu gözaltına alındı. Otobüs de incelenmek üzere otoparka götürüldü.



Kaçakların önce Yunanistan ve Bulgaristan'a ardından da diğer Avrupa ülkelerine götürülmek vaadiyle bin 500 lira ile 2 bin lira arasında değişen miktarda para karşılığında Tokat'tan otobüse bindirildiği öğrenildi.

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