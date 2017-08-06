İstanbul’da sıcak hava ve nem bunalttı

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği İstanbul'da nem oranı yüzde 65'lere kadar yükseldi. Kenti olumsuz etkileyen sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, çareyi sahilde denize girmekte buldu.

İstanbul'da nem kabusu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği İstanbul'da nem oranı yüzde 65'lere kadar yükseldi. Kentte etkili olan sıcak hava ve nem İstanbullulara zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi sahile giderek denize girmekte buldu. Sıcak havadan nasibini alan hayvanlar da ağacın gölgesine sığındı.





"Hareket etmek yerine daha çok gölgelik alanlarda kalmak lazım"



Serinlemek için denize gelen bir vatandaş, "Nem çok fazla var o da bunaltıyor. Yine de biraz esinti var. Ancak evlerin içerisi felaket durumda. Ferahlamak için buralara geliyoruz, fazla spor yapmamaya çalışıyoruz. Dün ormanda koştum nemden mahvoldum. Evde de aspiratör ile serinlemeye çalışıyoruz. Çok fazla yağlı şeyler yemiyoruz, hafif şeyler yiyoruz. Nem yüzde 70 dediler benim tahminim hissedilen yüzde 80 falan. Dün yüzde 90 falandı, çok rahatsız ediciydi. Dikkat etmek lazım, bu havalarda hareket etmek yerine daha çok gölgelik alanlarda kalmak lazım" dedi.