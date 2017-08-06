"Mirasımız Derneği" Kudüslü yetim çocuklar için kamp düzenledi

Doğu Kudüs'teki Şafat Mülteci Kampı'nda yer alan bir vakıfta Mirasımız Derneği'nce düzenlenen yatılı kampa 6 ila 15 yaşlarında onlarca çocuk katıldı.

Filistinli yetim çocuklar, 10 gün boyunca kendilerine özel kurulan parkta oyunlar oynadı, çizgi film izledi ve Kur'an-ı Kerim okuyarak İslami dersler aldı. Kampa katılarak işgalin baskısından bir nebze olsun kurtulup eğlenme fırsatı bulan çocuklar Türkiye'ye teşekkür etti.

Mirasımız Derneği Basın Danışmanı Halis Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüslü yetimlere yönelik bu etkinliği devam ettirmeyi planladıklarını söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli çocukların dün sona eren kamp sayesinde adeta bayram sevinci yaşadığını belirten Mutlu, "İnşallah hayırseverlerin bağışlarıyla bayramda da Kudüslü yetimleri giydireceğiz ve kurban keseceğiz. Hedefimiz bütün yetim çocuklara ve Kudüslülere ulaşmak. Halkımızın destekleriyle Kudüs'teki bütün yetimlerin, bayramı yeni bayramlıklarıyla karşılamasını ve kurban etinin girmediği ev kalmamasını istiyoruz." dedi.

Bayramda Kudüs'te 2 bin büyükbaş kurban kesmeyi planladıklarını dile getiren Mutlu, Kudüs'te hayatın çok pahalı olması nedeniyle bir hisse kurban bedelinin 950 TL olarak belirlendiğini kaydetti.

Mutlu, geçen seneki kurban bayramında ise Kudüs'te 7 bin hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını ifade etti.