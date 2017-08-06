Şehidin nişanlısından ‘Hayallerimiz vardı’ ağıdı

Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma yaşandı. Çatışmada, özel harekat şubesinde görevli Erhan Konuk şehit oldu, bir polis yaralandı. Konuk'un şehadet haberi Pozantı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.





Acı haberi alan şehidin yakınları baba evine gelip taziyelerini aileye iletirken, eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası kamyon şoförü Fehmi Konuk'un güçlükle ayakta durabildiği görüldü.



Şehidin evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Nur Ayaz ise taziye evine geldiğinde, "Hayallerimiz vardı. Erhan beni nasıl bıraktın? Nasıl aldılar seni benden. Allah'ım nasıl kıydılar ona. Sabır ver Allah'ım. 3 ay sabır edemiyorum bir ömür nasıl sabır edeceğim" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Polis Özel Harekat Erhan Konuk'un cenazesinin ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.