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Şehidin nişanlısından ‘Hayallerimiz vardı’ ağıdı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.8.2017 13:37 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 13:38
Şehidin nişanlısından ‘Hayallerimiz vardı’ ağıdı

'nin ilçesinde 'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan da şehit olan 26 yaşındaki Özel Harekat Polisi 'un acı haberi baba evine ulaştı. Şehidin nişanlısı , “Hayallerimiz vardı. Erhan beni nasıl bıraktın” diyerek ağıt yaktı.

ilçesine bağlı Altınsu köyü kırsalında terör örgütü 'ya yönelik devam eden operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşandı. Çatışmada, özel harekat şubesinde görevli şehit oldu, bir polis yaralandı. Konuk'un şehadet haberi Pozantı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.



Acı haberi alan şehidin yakınları baba evine gelip taziyelerini aileye iletirken, eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası kamyon şoförü Fehmi Konuk'un güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Şehidin evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı ise taziye evine geldiğinde, "Hayallerimiz vardı. Erhan beni nasıl bıraktın? Nasıl aldılar seni benden. Allah'ım nasıl kıydılar ona. Sabır ver Allah'ım. 3 ay sabır edemiyorum bir ömür nasıl sabır edeceğim" diyerek gözyaşı döktü.
Özel Harekat Erhan Konuk'un cenazesinin ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

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Şehidin nişanlısından ‘Hayallerimiz vardı’ ağıdı
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