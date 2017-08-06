Trafikteki organize evlilik teklifine polis müdahalesi!

Serdivan ilçe merkezinde bulunan Kafeler Sokağı'nda yaklaşık 50 kişilik grup, evlilik teklifinde bulunacak arkadaşları için organize oldu.

Kalabalık teklif için yolda toplanırken, bu sırada olay yerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik polisleri geldi.

Ekipler, yolda bekleyen sürücülere trafiği tehlikeye düşürdüklerini söyleyip, araçlarını bulunduğu yerden almalarını istedi. Sivil kıyafetli bir komiser de aracından inerek kalabalığa 'dağılın' uyarısında bulundu.

POLİS YOLU GASP ETMELERİNE İZİN VERMEDİ

Ancak grup dakikalar içinde teklifi yapıp dağılacaklarını söyleyince bu kez komiser, "İstemiyorum, burada kimse kalmayacak. Kim varsa gözaltına alırım. Yolu boşalt hemen. Gördüğünüz tüm araçlara ceza yazın" diye cevap verdi.

Kafeler Sokağı'ndaki vatandaşlar olay yerinde toplanarak yaşananları izledi.

Kalabalık, polisten gördükleri tepki sonrası olay yerinden dağıldı.