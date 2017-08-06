Yoğun yağışlar sele neden oldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde sağanak nedeniyle alt geçitte mahsur kalan kişi aracın penceresinden çıkarak kurtuldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve yarım saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezindeki 7 Eylül Mahallesi'nde alt geçitten geçmek isteyen Adem Can (33) sel sularının yükselmesiyle alt geçitte mahsur kaldı. Kapıyı açmaya çalışan ancak sel suları nedeniyle açamayan Can, arabanın camını açarak kurtuldu.

Suya gömülen araç olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla alt geçitten çıkarıldı.

Adem Can, "Su seviyesi düşüktü. 'Ben buradan geçerim' diye düşündüm. Su seviyesi yükselmeye başladı. Geri geri çıkmaya çalışırken, araba çıkamadı. Her iki taraftan alt geçite akan su arabayı içine aldı. Kapıyı açmaya çalışırken açılmadı. Pencere camını aşağı indirdim. Pencereden dışarı çıktım. Ben çıkar çıkmaz araba komple suya gömüldü. Bir dakika bile geçmedi, bu durum yaşandı. Ben kurtuldum. Arabada yalnızdım. Kurtulduğuma halime şükrediyorum." diye konuştu.

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel, tarım arazileri ve seralarda hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Kışla, Yalnızdam ve Eskihisar mahallelerinde etkili olan sağanağın ardından belediye ekipleri, molozlarla kapanan yolları yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Öztekin, yaptığı açıklamada, söz konusu mahallelerde taş ve molozlarla ulaşıma kapanan yolların trafiğe açılmasını sağladıklarını söyledi.

Sel nedeniyle can kaybı olmadığını ifade eden Öztekin, "Aniden başlayan sağanak sonrası Kışla, Yalnızdam ve Eskihisar mahallelerimizde sel meydana geldi. Kısa sürede tüm ekiplerimizi seferber ederek selin zararlarını ortadan kaldırmak için çalışmalara başladık. İlk gördüğümüz tarım arazilerinde, seralarda zarar var. Hasar tespit çalışmasının ardından selin zararının boyutunu daha net göreceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

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Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'ne bağlı Çimen Köyü'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun neden olduğu sele kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu. O anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.



Konya'da meteorolojinin yaptığı şiddetli yağış ve sel uyarısının ardından Cihanbeyli İlçesi'nde akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağış, ilçeye bağlı Çimen Köyü'nde sele neden oldu. Bu sırada köye dönen sürüdeki 4 büyükbaş hayvan sulara kapılarak telef oldu.



O anları bir köylü, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde iki hayvanın peş peşe suya kapılarak gözden kaybolması ve vatandaşların havyanları kurtarmak için çaba sarf etmesi yer alıyor.