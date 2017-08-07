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Ankaralı tatilinde feci şekilde can verdi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 14:56 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 15:03
Ankaralı avukat Bodrum tatilinde feci şekilde can verdi

'da, virajda birbirlerine sürtüp devrilerek sürüklenen iki motosiklet sürücüsünden, 46 yaşındaki Soner Yeler yaşamını yitirirken, 28 yaşındaki Vedat Ballı yaralandı.

Ankara'da Hukuk Bürosu bulunan Soner Yeler, tatil için geldiği 'da geçen cumartesi günü arkadaşları ile geç saatlere kadar eğlendikten sonra ailesinin bulunduğu Gümbet Mahallesi'ndeki yazlığına dönmek üzere 06 BC 454 plakalı motosikleti ile yola çıktı. Kıbrıs Şehitler Caddesi, Hastane Kavşağı'na geldiğinde Yeler'in kullandığı motosiklet virajda, aynı yöne giden Vedat Ballı'nın kullandığı plakasız motosiklete sürttü. Her iki motosiklet de devrilip, sürüklendi. Yol kenarındaki billboard'a çarparak durabilen motosiklette Soner Yeler olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer motosiklet sürücüsü Vedat Ballı ise yaralandı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ballı, tedaviye alındı. Ballı'nın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yeler'in cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelelerenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Yeler'in acı haberini alan Ankara'daki diğer yakınları Bodrum'a geldi. Polis, yla ilgili soruşturma başlatırken, Yeler'in otopsinin ardından Ankara'ya götürülecek cenazesinin yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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Ankaralı avukat Bodrum tatilinde feci şekilde can verdi
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