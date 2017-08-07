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'da korkutan !

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 21:41 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 21:42
Bodrum'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre saat 21:25 civarında 'da bir meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak hesaplandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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Bodrum'da korkutan deprem!
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