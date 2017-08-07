Düğün magandası can aldı

Aydın
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Çine ilçesindeki bir düğünde, av tüfeğiyle ateş açan 14 yaşındaki M.Ö., 11 yaşındaki Güray Kaygusuz'un ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Karakollar Mahallesi'ndeki bir düğünde, dün 18.00 sıralarında 14 yaşındaki M.Ö. av tüfeği ile havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar biri çocuk 5 kişiye isabet etti. Yaralanan Güray Kaygusuz, Hüseyin Okuyan (34), Serap Gültekin (24), Özay Öztürk (19) ve Emre Can Katarbaşı (37) ihbar üzerine gelen ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güray Kaygusuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan jandarma tarafından köyde ve düğün salonunda yapılan aramada 2 çocuğun üzerinde daha silah ele geçirildi. Olayın zanlısı ile M.Ö. ile birlikte üzerinden silah çıkan E.Y.G. ve E.C.K. isimli çocuklar gözaltına alındı.