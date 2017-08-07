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'den korkutan sıcaklık uyarısı

Giriş Tarihi: 7.8.2017 20:57
Meteoroloji'den korkutan sıcaklık uyarısı

İstanbul'da özellikle Karadeniz'e yakın ilçelerde yüksek nem oranı bugün de etkisini gösterdi.

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Meteoroloji'den korkutan sıcaklık uyarısı
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