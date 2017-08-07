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Oto ı yakalanmamak için '' kullandı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 14:35 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 14:39
Oto hırsızı yakalanmamak için 'vida' kullandı

'te, polis tarafından, çaldığı otomobilin içerisinde gözaltına alınan şüphelinin mobese kameralarına ve plaka tespit sistemlerine yakalanmamak için otomobilin 6 olan plakasını takarak 8 olarak değiştirdiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte artan araç lıklarının önüne geçmek için yaptığı çalışmalarda kentte belirlenen alanlara uygulama noktası oluşturdu. Öğle saatlerinde plakasındaki deformasyondan şüphelenen ekipler Yeşilkent Mahallesi'nde 27 AEA 08 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler otomobilin plakasının sahte olduğunu belirleyerek sürücü Fayat K.'yi gözaltına aldı.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Fayat K.'nin yapılan kimlik sorgusunda çok sayıda hırsızlık kaydının bulunduğu belirlendi. Polislerin otomobilde yaptığı incelemede ise plakanın takılarak değiştirildiğini, aracın gerçek plakasının bir süre önce çalınan 27 AEA 06 olduğu belirlendi. Şüphelinin şehir içinde mobese ve plaka tespit sistemine yakalanmamak için plakaya fazladan vida takarak değiştirdiği öğrenildi. Otomobili otoparka götüren polis, şüpheli Fayat K.'yi de sorgulamak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi

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Oto hırsızı yakalanmamak için 'vida' kullandı
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