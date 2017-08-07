Oto hırsızı yakalanmamak için 'vida' kullandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte artan araç hırsızlıklarının önüne geçmek için yaptığı çalışmalarda kentte belirlenen alanlara uygulama noktası oluşturdu. Öğle saatlerinde plakasındaki deformasyondan şüphelenen ekipler Yeşilkent Mahallesi'nde 27 AEA 08 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler otomobilin plakasının sahte olduğunu belirleyerek sürücü Fayat K.'yi gözaltına aldı.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Fayat K.'nin yapılan kimlik sorgusunda çok sayıda hırsızlık kaydının bulunduğu belirlendi. Polislerin otomobilde yaptığı incelemede ise plakanın vida takılarak değiştirildiğini, aracın gerçek plakasının bir süre önce çalınan 27 AEA 06 olduğu belirlendi. Şüphelinin şehir içinde mobese ve plaka tespit sistemine yakalanmamak için plakaya fazladan vida takarak değiştirdiği öğrenildi. Otomobili otoparka götüren polis, şüpheli Fayat K.'yi de sorgulamak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi