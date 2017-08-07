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’da trafik sı: 10 yaralı!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 19:16 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 19:29
Şanlıurfa’da trafik kazası: 10 yaralı!

’da hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen da 10 kişi yaralandı

, öğleden sonra Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 47 DU 740 plakalı hafif ticari araç, Emrah Gülseren yönetimindeki 63 S 1502 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle Gülseren'in kullandığı minibüs kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, minibüs ve araçta yaralanan 10 kişiyi ambulanslarla hastanelere taşıdı.

Hastanelerde tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da trafik kazası: 10 yaralı!
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