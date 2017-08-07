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sı kız kardeşleri ayırdı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 16:09 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 16:16
Trafik kazası kız kardeşleri ayırdı

Adana'da otomobilin şarampole uçması sonucu kız kardeşlerden biri öldü, diğeri ile birlikte 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yüreğir ilçesi D-400 karayolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. Seda Öztürk (25) yönetimindeki 01 DZS 72 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kürkçüler Kavşağı yakınlarından şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu otomobilde bulunan Sibel Taşdemir (31) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü ile birlikte Nurullah Döner (20) ve İbrahim Akgül (27) hastanelere kaldırıldı.



KOCASINI GÖRMEYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Polis yaptığı araştırmada, Sibel Taşdemir ile Seda Öztürk'ün kardeş olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada Seda Öztürk'ün ablası Sibel Taşdemir'i Kürkçüler Cezaevi'nde yatan kocasını görmesi için ziyarete götürdüğü belirlendi. Kaza sonrası hayatını kaybeden Sibel Taşdemir'in cenazesi otopsi için kurumu morguna kaldırıldı.

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Trafik kazası kız kardeşleri ayırdı
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