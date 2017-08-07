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Uyarıyı dinlemedi falezlerden düştü

Giriş Tarihi: 7.8.2017
Uyarıyı dinlemedi falezlerden düştü
Antalya'da 16 yaşındaki bir genç, 30 metrelik falezlerden kayalıklara düşerek hayatını kaybetti. 'ten yaz tatili için Antalya'daki yakınlarının yanına tatile gelen 16 yaşındaki Abdullah Ölmez, gezmek için yakınlarıyla birlikte önceki gece Karaalioğlu Parkı'na gitti. Ölmez, burada bir süre eğlendikten sonra falezlerin üzerinde denizi izlemek istedi. Çevredekilerin "Düşersin" uyarısına rağmen falezler kıyısında bulunan bir ağacın yanına gitmeye çalışan genç adam bir anda dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü.

DENİZ POLİSİ ULAŞTI
'in yanındaki yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Falezlerden Ölmez'e ulaşamayan ekipler nden yardım istedi. Abdullah Ölmez'e ulaşan polisler, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdullah Ölmez'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Uyarıyı dinlemedi falezlerden düştü
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