Uyarıyı dinlemedi falezlerden düştü

Antalya
'da
16 yaşındaki bir
genç, 30 metrelik
falezlerden kayalıklara
düşerek
hayatını kaybetti. Karabük
'ten yaz tatili
için Antalya'daki
yakınlarının yanına
tatile gelen 16
yaşındaki Abdullah
Ölmez, gezmek için
yakınlarıyla birlikte
önceki gece Karaalioğlu Parkı'na gitti.
Ölmez, burada bir süre eğlendikten sonra
falezlerin üzerinde denizi izlemek istedi.
Çevredekilerin "Düşersin" uyarısına rağmen
falezler kıyısında bulunan bir ağacın
yanına gitmeye çalışan genç adam bir
anda dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten
kayaların üzerine düştü.
DENİZ POLİSİ ULAŞTI
Abdullah Ölmez
'in yanındaki yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Falezlerden Ölmez'e ulaşamayan ekipler deniz polisi
nden yardım istedi. Abdullah Ölmez'e ulaşan polisler, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdullah Ölmez'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.