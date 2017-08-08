"Bodrum'a gidenler tatili yarıda kesmesin"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir Sözbilir, yaptığı açıklamada 21 Temmuz'daki 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 3 binin üzerinde sarsıntı yaşandığını belirtti.

SON BÜYÜK DEPREMLER 6.5 'LİK DEPREMİN ARTÇILARI DEĞİL

Bu depremlerin önemli bir kısmının artçı olduğunu ifade eden Sözbilir, "Fakat bazen ana şokla bağlantısı olmayan depremler de oldu. 5 büyüklüğündeki deprem de böyleydi. Aslında kendi içinde ana şok şeklinde gerçekleşen depremler bunlar. Son büyük depremler 6,5'lik depremin artçıları değil." dedi.

Depremlerde değişik büyüklükteki faylarda kırılmalar meydana geldiğini anlatan Sözbilir, bölgede çok sayıda fay olduğu için bu ölçekteki depremlerin devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Sözbilir, "Bölgede daha büyük bir deprem meydana gelebilir mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Enerji boşalıyor ama 'Daha büyük deprem olur mu olmaz mı?' cevabını kimse veremez. Ancak Bodrum'un etrafındaki fayların büyüklüğü ve uzunluğu fazla değil. Büyük olan fay kırıldı, 5 büyüklüğündeki depremler devam edebilir. Ancak insanların tatili yarıda bırakmasını gerektirecek bir durum yok, normal hayatlarına devam etsinler. Bodrum merkezdeki yapılar belli kalitede ve az katlı. Bodrum büyük bir sağlam ana kaya üzerinde. İnsanlar sadece sarsıntı hissedeceklerdir."

Sözbilir, Bodrum merkezi dışında bulunan ve yığma olarak yapılan köy evlerinin bazılarında büyük deprem sonrasında hasarlar meydana geldiğini ve bu evlerin resmi makamlara bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bodrum'da 21 Temmuz'daki 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.