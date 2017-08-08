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Eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 07:16
Eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

’in Mut ilçesinde, ’nın işlettiği eğlence mekanında çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu işletme sahibi olay yerinde hayatını kaybederken iş yerinde çalışan 2 kadın da yaralandı.

Edinilen bileğiye göre olay Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, 'nın işlettiği eğlence mekanına 07 GMA 79 plakalı dolmuşla gelen Abbas lakaplı Mustafa Gül, mekanda çalışan kadını zorla götürmek istedi. Olaya engel olmak isteyen mekan sahibi Hüseyin Sarı'yı yanında getirdiği av tüfeğiyle vuran Gül daha sonra mekanda çalışan Gulmıra Maxmudovna ve Malıka Nemotova isimli kadınları vurdu.

Mekan sahibi Hüseyin Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, vurularak yaralanan Gulmıra Maxmudovna ve Malıka Nemotova olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Gulmıra Maxmudovna ise 'e sevk edildi.

Olaydan sonra mekan dışında da silahla ateş eden zanlı, daha sonra başka bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Olaydan sonra kimliği tespit edilen Abbas lakaplı Mustafa Gül yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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