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Giriş Tarihi: 8.8.2017 06:45 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 06:45
Fatih’te otel yangını

'te bir in çatı katında bulunan kafede çıkan hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ali Kuşçu Mahallesi Hulusi Noyan Sokak 'ta üç katlı bir in çatı katında bulunan kafede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın bir süre sonra yan tarafta bulunan diğer binaların çatı kısmına da sıçradı. İhbar üzerine olay itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken oteldeki ler ile yan taraftaki yurtta bulunan öğrenciler tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında otelin çatı kısmı ile yan tarafta bulunan bazı binaların çatılarında hasar meydana geldi.

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Fatih’te otel yangını
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