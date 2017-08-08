Kasımiye merakı

Tarihi kent Mardin
'i gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler Kasımiye Medresesi
'ne yoğun ilgi gösteriyor. Akkoyunlu
lar döneminde yapılan ve 650 yıl boyunca alim ve bilim adamı yetiştiren ve yaklaşık 100 yıl ibadete kapalı tutulduktan sonra restorasyon çalışmalarının ardından 2012 yılında yeniden açılan Kasımiye Medresesi ziyaretçi akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistler en çok üzerinde kırmız kan izleri bulunduğu rivayet edilen taşların olduğu avluyu ziyaret ediyor. Hafta içi günlük bin - bin 500, hafta sonları ise 2 -3 bin kişinin ziyaret ettiği medreseye yeni evlenen çiftler de fotoğraf çekimi için yoğun ilgi gösteriyor. Medrese'de görevli İmam Hatip Hazbi Bulut medresenin Artukoğulları zamanında yapımına başlandığını, Akkoyunlu hükümdarı Cihangir'in oğlu Sultan Kasım tarafından tamamlandığını anlattı.
O İZLERİN SIRRI
23 dersliği bulunan medreseyi ziyarete gelen turistlerin en çok duvarda kan izlerini andıran görüntüyü sorduklarını söyleyen Bulut, "Rivayetlere göre Medreseyi yaptıran Kasım Paşa
amcasının oğlu Uzun Hasan tarafından öldürüldüğünde Kasım Paşa'nın kız kardeşi Esma Hatun, kanlı gömleği ağıtlar eşliğinde bu eyvanın duvarlarına sürerek dua etmiş. Duasında 'Ya Rabbi bu medrese ayakta kaldıkça bu kan Müslümanlara ibret olsun. Kimse kimseyi öldürmesin' demiş. Bazıları kök boya diyor ama hiçbir boya 650 yıl duvarda durmaz. Bu izler günde 10-20 defa ıslatıldığı halde tazeliğini koruyor"