Konya'da korkunç olay! Cesedini fareler kemirirken buldular!

Konya'da kötü kokular gelen binayı kontrol eden mahalle sakinleri korkunç bir manzara ile karşılaştı. Farelerin yerde yatan birini kemirdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kimsesiz olduğu öğrenilen Mevlüt adlı kişinin 2 gün önce öldüğü ortaya çıktı.

Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Mest Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında bir ay önce boşaltılan iki katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri saat 04.00 sıralarında el fenerleri yardımı ile binaya girdi.

ONLARCA FARE CESEDİ KEMİRİYORDU

Vatandaşlar, kimsesiz olduğu belirtilen 50 yaşlarındaki Mevlüt adlı kişinin yerde hareketsiz yattığını ve üzerindeki onlarca farenin cesedi kemirdiğini gördü. Sopalarla fareleri kovan vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yaklaşık 2 gün önce öldüğü tahmin edilen talihsiz adamın yüzünün büyük bir bölümünün fareler tarafından yendiğini tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan kimsesiz adamın cesedi otopsi için Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.