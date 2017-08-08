Patos kasnağına sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre İskilip İlçesi'ne bağlı İbik köyünde akşam saatlerinde yaşanan olayda, E.E. (43) adlı şahıs kendisine ait ahırın yanına kurduğu patozda çalışırken yere serdiği brandan patoz kastağına dolandı. Bu sırada brandanın üzerinde bulunan ve dengesini kaybederek yere düşen şahıs branda ile birlikte patoz kasnağına sıkışarak olay yerinde can verdi.Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından E.E.'nin cesedi otopsi için İskilip Atif Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.