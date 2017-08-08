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Patos kasnağına sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 11:41
Patos kasnağına sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi

'un İskilip İlçesi'ne bağlı İbik köyünde patoz kasnağına sıkışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İskilip İlçesi'ne bağlı İbik köyünde akşam saatlerinde yaşanan olayda, E.E. (43) adlı şahıs kendisine ait ahırın yanına kurduğu patozda çalışırken yere serdiği brandan patoz kastağına dolandı. Bu sırada brandanın üzerinde bulunan ve dengesini kaybederek yere düşen şahıs branda ile birlikte patoz kasnağına sıkışarak olay yerinde can verdi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından E.E.'nin cesedi otopsi için İskilip Atif Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.
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Patos kasnağına sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi
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