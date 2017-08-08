Seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi!

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan ve yaklaşık 8 metre uzunluğunda olduğu belirtilen bir ağaç, bulvardan geçen Hüseyin Saçıkara yönetimindeki 01 DL 121 plakalı otomobil ile Kadir Hügül idaresindeki 33 DGM 45 plakalı aracın üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşlar araçtakilerin yardımına koşarken, kazayı yara almadan atlatan sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Hafif yaralanan ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslıhan Hügül ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlarda büyük hasara yol açan ağacın kaldırılması için caddede temizlik çalışması başlatıldı.