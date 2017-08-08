Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 18:51 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 18:56
Seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi!

'in ilçesinde, seyir halindeki 2 aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan ve yaklaşık 8 metre uzunluğunda olduğu belirtilen bir ağaç, bulvardan geçen Hüseyin Saçıkara yönetimindeki 01 DL 121 plakalı otomobil ile Kadir Hügül idaresindeki 33 DGM 45 plakalı aracın üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşlar araçtakilerin yardımına koşarken, kazayı yara almadan atlatan sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Hafif yaralanan ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslıhan Hügül ise ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlarda büyük hasara yol açan ağacın kaldırılması için caddede temizlik çalışması başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz