Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sigara yüzünden bu hale geldi

Giriş Tarihi: 9.8.2017 00:18
Sigara yüzünden bu hale geldi

'da içtiği sigaradan üzerindeki elbisesi tutuşan gözleri görmeyen yaşlı adam yanarak ağır yaralandı.

Olay, 'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğeninin yanında kalan ve 40 yıldır gözleri görmeyen (70) adlı yaşlı adam kaldığı odasındaki yatağında sigara içerken sigaradan elbisesi tutuştu.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Alevler içinde kalan Sefer Ünlü'nün feryadı üzerine evde bulunan yakınları odaya koştuklarında yandığını görünce üzerine kova ile su döküp söndürdüler. 112 ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sefer Ünlü hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alındı. Yaşlı adamın hayatı tehlikesinin bulunduğu ve 2 ve 3. derece yandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sigara yüzünden bu hale geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz