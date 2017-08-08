Son dakika: Meteorolojiden yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35

İstanbul: Parçalı bulutlu sabah ilk saatler yer yer puslu 36

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 39

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42