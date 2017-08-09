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da balkon fareleri tutuklandı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 9.8.2017 10:22 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 10:44
Antalya'da balkon fareleri tutuklandı

da, 1 ay içinde 11 lık, silahla yaralama ve kredi kartı dolandırıcılığı dahil 13 olaya karışan 4 şahıs tutuklandı. Şahısların, evlere balkon ve pencerelerden sabaha karşı girerek hırsızlık yaptığı belirlendi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kemer ilçelerinde son 1 ay içinde lık olaylarının C.A. isimli bir mahkumun cezaevinden firar etmesinin ardından sıklaştığını belirlemişti. Teknik ve fiziki takibe alınan C.A., A.A., N.P., ve F.A. bir kafede polis tarafından gözaltına alınmıştı. Şahısların, açık gördükleri evlerin balkon ve pencerelerinden sabaha karşı girerek, paraya çevirebilecekleri malzemeleri çaldıkları belirlenmişti.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

'Hırsızlık', 'silahla adam öldürmeye teşebbüs', 'kredi kartı dolandırıcılığı' suçlamalarından adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

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Antalya'da balkon fareleri tutuklandı
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