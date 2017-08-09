Freni boşalan park halindeki otobüs iş yerine girdi

Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Halk Caddesi'nde park halindeki bir yolcu firmasına ait 17 KH 350 plakalı servis otobüsü, freninin boşalması üzerine yokuş aşağı haraket etmeye başladı.

Bulunduğu yerden yaklaşık 200 metre aşağı hızlı bir şekilde giden otobüs, önce aydınlatma direğine çarptı ardından, aynı cadde üzerindeki akvaryum ve muhabbet kuşu satışı yapılan bir iş yerinden içeriye girdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kırılan akvaryumlardaki süs balıkları ile bazı kafes hayvanları zarar gördü.

Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarla çevredeki diğer iş yerleri de hasar gördü.

Ekiplerin çalışmalarının ardından otobüs çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.