Gaziantep’te zincirleme kaza: 1’i ağır, 5 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı'nda meydana geldi.
Orhan Yılmaz yönetimindeki 27 N 4131 plakalı kamyonetin freni boşalınca trafik ışığında bekleyen biri polislere ait 4 araca çarptı.
Kazada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü.
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.
Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.