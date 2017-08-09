Katil Esad sivilleri katletti

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Doğu Guta bölgesinde sivil yerleşim yerlerine karadan düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybetti.

Şam kırsalındaki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Sözcüsü Siraç Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Esad rejimi, Kafr Batna beldesine karadan havan toplarıyla 8 defa saldırdı." dedi.

Yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanda 5 sivilin öldüğünü, ondan fazla sivilin de yaralandığını aktaran Muhammed, saldırıda binaların da zarar gördüğünü bildirdi.

Doğu Guta; Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.