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Katil Esad sivilleri katletti

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 9.8.2017 20:25 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 20:29
Katil Esad sivilleri katletti

Rejimin "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan 'daki beldesine düzenlediği saldırıda 5 sivil yaını yitirdi

'de Beşşar Esad rejiminin, başkent 'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan bölgesinde sivil yerleşim yerlerine karadan düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybetti.

Şam kırsalındaki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Sözcüsü Siraç Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Esad rejimi, beldesine karadan havan toplarıyla 8 defa saldırdı." dedi.

Yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanda 5 sivilin öldüğünü, ondan fazla sivilin de yaralandığını aktaran Muhammed, saldırıda binaların da zarar gördüğünü bildirdi.

Doğu Guta; Türkiye, ve 'ın 3-4 Mayıs'taki toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.

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Katil Esad sivilleri katletti
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