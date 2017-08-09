Son dakika! Kazdağları'nda yangın

Altınoluk Mahallesi'nin yukarı kısımlarında bulunan Şahinderesi Kanyonu bölgesindeki yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edilmeye başlandı. 4 ayrı noktada aynı anda çıkan ve kundaklama şüphesi bulunan yangını söndürmek için bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, "Altınoluk Mahallesi'nin üst kısımlarında Kazdağları ormanlarının Şahindere Kanyonu Mevkii'nde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. İhbarın ardından hemen harekete geçildi ve ilk müdahaleyi 6 dakika içinde helikopterle yaptık. Bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Çok büyük alanda etkili değil, ancak 4 ayrı noktada olması ve rüzgar işi zorlaştırıyor. Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor" dedi.

Kazdağları'nın Edremit sınırındaki Avcılar Köyü'nün üst kısmında yer alan bölgede de 30 Haziran da kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede 4 ayrı noktada yangın çıkmıştı. O yangın da kayıtlara kundaklama olarak geçmişti.