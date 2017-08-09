Mersin'de mobilya yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mersin'den aldıkları mobilyaları Mut ilçesine götüren Hüseyin Kahraman yönetimindeki 33 BZV 07 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mut-Silifke karayolu Deveboynu mevkisi yakınlarında devrildi.

Kazada, şoför ile araç içinde bulunan sürücünün oğlu Celal Efe ve Murat Serdar Yastı yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla kaldırıldıkları Mut Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.