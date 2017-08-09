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'de mobilya yüklü kamyon devrildi: 3

Giriş Tarihi: 9.8.2017 14:43 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 14:44
Mersin'de mobilya yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Mut ilçesinde mobilya yüklü kamyonun devrilmesi sonucu3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'den aldıkları mobilyaları Mut ilçesine götüren Hüseyin Kahraman yönetimindeki 33 BZV 07 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mut-Silifke karayolu Deveboynu mevkisi yakınlarında devrildi.

da, şoför ile araç içinde bulunan sürücünün oğlu Celal Efe ve Murat Serdar Yastı yaralandı.

lar, olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla kaldırıldıkları Mut Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Mersin'de mobilya yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
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