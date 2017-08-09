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Belediyesi vatandaşı bezdirdi!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 9.8.2017 15:17 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 15:51
İzmir Belediyesi vatandaşı bezdirdi!

’de, iddialara göre 45 dakika boyunca otobüsün gelmemesine sinirlenen vatandaşlar, otobüse saldırıp camlarını kırdı. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun övdüğü CHP belediyeciliğinin örneği de bu olayla gözler önüne serilmiş oldu.

Edinilen bilgiye göre, 'in Karabağlar ilçesinde Konak-Esbaş arası sefer yapan 233 numaralı belediye otobüsü iddialara göre, İnkılap Durağı'na geç geldi. Dakikalarca otobüsün gelmesini bekleyen vatandaşlar ise duruma sinirlendi ve şoföre tepki gösterdi. Otobüsün dolu olması üzerine araçtaki yolcuları indiren şoför, aşırı yoğunluk nedeniyle iddialara göre yolcu da almadı. Bunun üzerine sinirler iyice gerildi ve ortalık bir anda karıştı.

Otobüs geç geldi, ortalık karıştı

YOLCULAR YARALANDI

Vatandaşlar şoföre tepki gösterirken, bir esnaf da bir anda otobüse saldırarak camını kırdı. Camın kırılması ile otobüsün içinde bulunan bir kadın başından yara aldı. Kanlar içinde kalan bir kadın yaşadığı şok ile ağlamaya başladı. Mahalle halkı ise İnkılap Durağı'nda hep aynı sorunu yaşadıklarını, otobüslerin geç geldiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polisler de vatandaşları sakinleştirmeye çalışırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

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İzmir Belediyesi vatandaşı bezdirdi!
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