Yabancı turistlerden darbe şehitlerine dua

Kanlı
darbe girişiminde 34 vatandaşın şehit edildiği 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'nün girişine inşa edilen anıt, turistlerin gezi rotasına konuldu. Yabancı turistler, gezinin ilk durağında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret edip dua ediyor. Alwali Turizm'in rehberi Mustafa Bayrakçı da, "15 Temmuz'u tüm dünyaya anlatmalıyız" dedi.
İlk kez gezi rotasına 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ekleyen Alwali Turizm'in tur rehberi Mustafa Bayrakçı, şöyle dedi: "O gün darbe girişimi bastırılana kadar neredeyse tüm İslam coğrafyası Türkiye'nin yanında yer aldı. 15 Temmuz, ülkemiz tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri. Bu şekilde 15 Temmuz'u tüm dünyaya anlatacağız."
'EN BÜYÜK ŞANSINIZ ERDOĞAN'
Şehitler Anıtı'nı dün ziyaret eden Arap turistler de duygusal anlar yaşadı. Turistler dua okurken bazı kadın turistler ise duanın ardından zılgıt çekerek saygısını gösterdi. 49 yaşındaki Cezayirli Moussa Kherfi, "O gece sizin için üzücü ama sonu ferah biten bir geceydi. Bizler ülkemizde siz Türkler için, Erdoğan için dua ettik. Onlar bizim de şehitlerimiz" dedi.
Anıtı gezerken üzüntünün yanında gurur da hissettiğini söyleyen 36 yaşındaki Tobchi Souad da, "Erdoğan ve Türk halkı işgalcilere direnerek bir destan yazdı. Tayyip Erdoğan İslam coğrafyasını sömürmek isteyenlere karşı dimdik duran bir lider. Türkler'in en büyük şansı Erdoğan gibi bir liderleri olması" diye konuştu.