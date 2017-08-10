Ayvalık'ta 39 kaçak ve 6 organizatör yakalandı

İhbarı değerlendiren Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup kaçağa yönelik, dün saat 14.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 'Saget 35' ve 'TCSG 8' botları, Ayvalık sahilinde denize açılmak üzereyken durdurdukları 20 metrelik 2 ayrı fiber botta ve Güneş Adası sahilinde; İran, Afganistan ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 39 kaçak ile kaçışı organize ettikleri ileri sürülen 2 Türk vatandaşını yakaladı.

MİDİLLİ'YE GÖTÜRECEKLERDİ

Jandarma ve polis ekipleri de 39 kaçağı yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na götürmeye çalıştıkları belirlenen 4 Türk organizatörü gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde de arama yapıldı.

Gözaltına alınan 6 insan kaçakçılığı şüphelisi ile 15'i çocuk, 14'ü kadın toplam 39 kaçak, önce Cunda Adası'ndaki Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, ardından da Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelileri jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kaçakların Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.