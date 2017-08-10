Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 10.8.2017 06:55
Balıkesir'de otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

'in Edremit ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan A. idaresindeki 10 H 9971 plakalı otomobil, -Çanakkale karayolu Hastane Kavşağı mevkisinde T.K'nin kullandığı 39 DZ 001 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

, otomobilde bulunan Solmaz Altıntaş (47) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Hasan A. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi ise araçta sıkışarak yaralandı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, 112 görevlileri tarafından olay yeri yakınındaki Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

Altıntaş'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Otobüs sürücüsü T.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz