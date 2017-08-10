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Kolejde tavan çöktü: 1 işçi altında

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 14:44 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 14:51
Kolejde tavan çöktü: 1 işçi göçük altında

Gaziantep'te özel bir kolejin bodrumunda tavan çöktü. Olayda, kanalizasyon çalışması yürüten 1 işçi altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan özel bir kolejin bodrum katında tavan göçtü. esnasında kanalizasyon çalışması yürüten 4 işçiden biri göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye UMKE 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saattir süren çalışmalarda göçük altında kalan 18 yaşındaki Suriyeli Zekeriya Abdullah'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Göçük esnasında çalışan 4 işçiden 2'sinin kaçmayı başardığı öğrenilirken, diğer ikisinden birinin de kapının ağzında kaldığı ve kapının açılması ile birlikte dışarı çıktığı öğrenildi.
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Kolejde tavan çöktü: 1 işçi göçük altında
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