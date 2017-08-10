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merkezli uyuşturucu operasyonu

Giriş Tarihi: 10.8.2017 11:19 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 11:20
Konya merkezli uyuşturucu operasyonu

merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 125 kilogram esrar ele geçirildi, 5'i kadın, 25 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, satışı yaptıkları belirlenen bir grubu takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından , , Gaziantep, Bingöl ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği Ares'in de katılımıyla adreslerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 125 kilogram esrar ile bir miktar Hint keneviri bulundu.

Ekiplerce gözaltına alınan 5'i kadın 25 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerin uyuşturucuyu, araçlardaki gizli bölmeler ile ev eşyaları arasına gizledikleri öğrenildi.

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Konya merkezli uyuşturucu operasyonu
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