Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 10 Ağustos 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 512'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları, 4, 10, 38, 41, 43, 49 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 173 bin 854 lira haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 173 bin 854 lira 67 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 11 bin 583 lira 45 kuruş, 4 bilen 3 bin 517 kişi 209 lira 15 kuruş, 3 bilen 77 bin 164 kişi 16 lira 40 kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 684 bin 493 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 939 bin 277 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 84 bin 644 lira 41 kuruş kamuya aktarılacak.