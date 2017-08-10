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Öldürüp halıya sardığı kayınvalidesini yolda gördüğü kişiye de taşıttı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 13:55 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 14:12
Öldürüp halıya sardığı kayınvalidesini yolda gördüğü kişiye de taşıttı

Gaziosmanpaşa'da Suriyeli bir kadın, tartıştığı kayınvalidesini boğarak öldürdü. Kayınvalidesinin cesedini halıyla sararak çöpe atan kadın ihbar sonucu yakalandı.

Olay Pazar günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kayınvalidesi ile tartışan 23 yaşındaki Leyla S., tokat atması üzerine 72 yaşındaki kadını boğarak öldürdü. Leyla S., daha sonra cesedi halıya sararak dışarı taşıdı. Halının içinde ne olduğunu bilmeyen yoldan geçen birinden de taşıma yardımı alan Leyla S., cesedi çöp kutusuna attı. Bu sırada bir komşu durumu görerek kadının yanına gitti. Panikleyen Leyla S., çöpteki halıya sarılı cesedi tekrar eve taşıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan Leyla S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boğarak öldürdüğü kayınvalidesini halıya sarıp taşıdı... Yolda gördüğü kişiye de taşıttı

HALIYA SARILAN CESEDİN TAŞINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Leyla S.'nin halıya sarılı cesedi içinde ne olduğunu bilmeyen birinin yardımıyla dışarı çıkarıp çöp kutusuna götürmesi, durumdan şüphelenen komşunun peşinden gitmesi ve Leyla S'nin cesedi tekrar eve getirmesi bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde ayrıca polis ekiplerinin gelerek Leyla S'yi gözaltına alması da yer alıyor.

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Öldürüp halıya sardığı kayınvalidesini yolda gördüğü kişiye de taşıttı
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