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Tekstil işçisi bindiği la sır oldu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 17:27
Tekstil işçisi bindiği lastik botla sır oldu

'nin Ezine İlçesi, Geyikli Beldesi'ne eşleriyle birlikte denize giden 4 bacanaktan tekstil işçisi 28 yaşındaki , gezmek için bindiği lasik botla ortadan kayboldu.

Kaptan'ın bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı hava ve karadan arama-kurtarma çalışması başlattı. , Ahmet Köle ve Harun Uncu diğer bacanakları İbrahim Gezer'in Geyikli'deki yazlığında aileleriyle birlikte biraraya geldi. Geçen 8 Ağustos Salı günü dört bacanacak, saat 16.00 sıralarında eşlerini de alarak birlikte, beldeye 8 kilometre mesafedeki bir koya denize girmeye gitti. Burada iyi derecede yüzme bilmediği öğrenilen Emre Kaptan, yanlarıda götürdükleri a bindi. Diğer 3 bacanağı ise bu sırada 50 metre ilerdeki otomobilden kürükleri almaya gitti. Bölgenin hem rüzgarlı hem de akıntılı olması nedeniyle Kaptan'ın binip, içine uzandığı lastik bot kısa sürede gözden kayboldu. Kürekleri alıp, botun yanına dönen üç bacanak, tüm aramalarına rağmen Kaptan'ı bulamayınca, durumu jandarma ve sahil güvenliğe bildirdi. Sahil güvenlik, 3 bot, 1 helikopter ve 1 uçak ile arama kurtarma çalışması başlattı. Jandarmada kıyıdan arama-kurtarma çalışması yaparken, Kaptan'ın yakınları sahilde umutla gelecek iyi bir haber bekliyor.
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Tekstil işçisi bindiği lastik botla sır oldu
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