Tekstil işçisi bindiği lastik botla sır oldu

Kaptan'ın bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı hava ve karadan arama-kurtarma çalışması başlattı. Emre Kaptan
, Ahmet Köle ve Harun Uncu diğer bacanakları İbrahim Gezer'in Geyikli'deki yazlığında aileleriyle birlikte biraraya geldi. Geçen 8 Ağustos Salı günü dört bacanacak, saat 16.00 sıralarında eşlerini de alarak birlikte, beldeye 8 kilometre mesafedeki bir koya denize girmeye gitti. Burada iyi derecede yüzme bilmediği öğrenilen Emre Kaptan, yanlarıda götürdükleri lastik bot
a bindi. Diğer 3 bacanağı ise bu sırada 50 metre ilerdeki otomobilden kürükleri almaya gitti. Bölgenin hem rüzgarlı hem de akıntılı olması nedeniyle Kaptan'ın binip, içine uzandığı lastik bot kısa sürede gözden kayboldu. Kürekleri alıp, botun yanına dönen üç bacanak, tüm aramalarına rağmen Kaptan'ı bulamayınca, durumu jandarma ve sahil güvenliğe bildirdi. Sahil güvenlik, 3 bot, 1 helikopter ve 1 uçak ile arama kurtarma çalışması başlattı. Jandarmada kıyıdan arama-kurtarma çalışması yaparken, Kaptan'ın yakınları sahilde umutla gelecek iyi bir haber bekliyor.