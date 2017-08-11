'Altınların yerini biliyor' işkencesi

Habertürk'ün haberine göre, Nif Dağı'nda bulunduğu rivayetleri dolaşan 800 ton külçe altının yerini bildiği dedikodusu yüzünden Bilal T.'yi kaçıran suç örgütü üyesi 3 kişi, polis tarafından yakalandı.İzmir Körfezi'nin doğusundaki Nif Dağı'nda bulunduğu rivayetleri dolaşan 800 ton külçe altının yerini bildiği dedikodusu yayılan Bilal T. (53), İzmir Çiğli'ye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evinin önünden geçen 26 Mayıs'ta maskeli kişilerce kaçırıldı.

Kaçırılan Bilal T.'ye Nif Dağı'nda bulunduğu ileri sürülen 800 ton külçe altının yerini söylemesi için işkence yapıldı. Bilal T., saldırganlara altınların olduğunu ileri sürdüğü bir yer gösterdi. Onlar kazı yaparken Bilal T. kaçtı ve dağda rastladığı çobandan polise haber vermesini istedi. Bilal T., kendisini kaçırıp 11 gün boyunca alıkoyan kişilerden şikâyetçi oldu.

KAÇIRANLAR YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bilal T.'yi kaçıran kişilerin M.B., A.Y.K. ve D.B.C. olduğunu belirledi. Ekipler, 2 aylık çalışma sonrası düzenledikleri operasyonla 3 kişiyi yakaladı. Adliyeye gönderilen zanlılar tutuklandı. Aynı çetenin 7 elemanının ise geçen mart ayında yine aynı nedenle Ö.K. ile yanında bulunan eniştesi M.U.'yu da kaçırdıkları, araç kamerasına yansıyan görüntüler sayesinde yakalanıp tutuklandıkları ortaya çıktı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.