Aynı film yine sahnede! Bir provokatör daha!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Yukarı Dudullu 75.Yıl Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstü dün saat 02.15 sıralarında bir kişi tarafından söküldü.





Olayla ilgili Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği Mehmet T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet T.'nin Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Okuldaki Atatürk büstü yerine konuldu.

AYNI ANDA ATATÜRK BÜSTLERİNE SALDIRI TESADÜF MÜ

O dönemin kuklası haline gelen bazı 'sakallı' kişiler de nedense, sanki tek bir merkezden yönetiliyormuşçasına provokasyon için birden harekete geçti, Atatürk büstlerine saldırmaya başladı.

PROVOKASYON İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'da bir meczubun Atatürk'ün heykeline orakla saldırması, bu kez de Ümraniye'de bir kişinin okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırması, belli ki Türkiye'de laik-dindar çatışması çıkarmaya çalışanların bir oyunu için planlanan bir proje hazırlığı.

Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir okulun yetkilileri sabah okula gittiklerinde Atatürk büstünün sökülmüş olduğunu görüp polise haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti'ne bağlı Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büstü okul yakınındaki yeşil alanda bulundu.

DAHA ÖNCE DE TAHRA İLE SALDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, Mehmet Malbora isimli bir şahıs 'Dinimizde putperestliğe yoktur' diye bağırarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile saldırmıştı.