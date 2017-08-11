Barış Akarsu’nun Annesi Hırsızın yakalandığını öğrenince Adliye’ye koştu

Hırsızlık olayının ardından gözyaşlarına boğulan Anne Hatice Akarsu hırsızlardan takıları geri getirmelerini yada bir yere bırakmalarını istemişti. Hırsızlar annenin bu feryadına kulak vermezken Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa yürüttükleri çalışma ile hırsızların kısa sürede kimlik bilgilerine ulaşarak Ankara'da bir tanesini kıskıvrak yakaladı. Zanlı Önce Bartın'a oradan da Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

"HABERİ ALDIM HER YERİM TİTRİYOR"

Hırsızlık zanlısının yakalanarak adliyeye çıkartıldığını basından öğrenen anne Akarsu Amasra Adliyesine geldi.

Anne Hatice Akarsu yaptığı açıklamada, "Oğlumun Kabrine gitmiştim yaşadığımız olayları oğluma anlatıyordum haberi aldım her yerim titriyor. Onu görmek istiyorum Barışseverler aradı hırsızın yakalandığını söylediler ben de adliyeyi aradım doğruladılar ben de geldim hırsızı yakaladıkları için emniyet teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyorum iyi ki varlar" dedi. Anne Akarsu adliye kapısından ellerini açıp dua ederek içeri girdi.

Hırsızlık suçlamasıyla Ankara'da yakalanarak Bartın'a getirilen cezaevi firarisi sanık A.E. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Bartın cezaevine gönderildi.