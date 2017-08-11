Bursa Kopenhag’dan daha güvenli

ABD'li Numbeo sitesinde 2017'nin ilk yarısı yaşanan gelişmelere göre değerlendirilen şehirlerin güvenlik endeksi araştırmasını açıkladı. 343 şehir suç ve güvenlik oranlarına göre sıralandı. Türkiye'den 5 ilin de yer aldığı sıralamada en güvenli şehir Abu Dabi olurken, suç oranı en yüksek olan şehir Honduras'tan San Pedro Sula oldu. Bursa
listenin 21'inci sırasında yer alarak 22. sıradaki Kopenhan'ı geride bıraktı. Yapılan araştırmada güvenlik endeksi sıralandığından Türkiye'den yer alan illerin yerleri şu şekilde: Bursa 21, Eskişehir 27, İzmir 52, Ankara 162, İstanbul 235'inci sırada yer aldı. Yılın ilk yarısında yaşanan suç sayısı ve anket üzerinden yapılan değerlendirmedede güven oranı en yüksek çıkan 10 şehir ise şu şekilde sıralandı: Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri), Doha (Katar), Basel (İsviçre), Münih (Almanya), Singapur (Singapur), Quebec (Kanada), Osaka (Japonya), Taipei (Tayvan), Boise (ABD), Bern (İsviçre) oldu. En güvenli ilk 10'un bu şekilde olduğu listede en güvensiz 5 şehir ise San Pedro Sula (Honduras), Port Moresby (Papua Yeni Gine), Caracas (Venezuela), Pietermaritzburg (Güney Afrika) ve Fortaleza (Brezilya) oldu.
AKRABA VE AİLE BAĞI ÖNEMLİ
Araştırmayı değerlendiren Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit, "Türkiye'de suç oranı gelişmiş birçok ülkeden daha azdır. Bunun nedeni ise aile bağlarının güçlü olması, inanç sisteminin insanlar üzerinde etkili bir değer olması ile ilgilidir" dedi.