Karabük merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürülüğü ekipleri, yapılan çalışmalar doğrultusunda Karabük, İstanbul, Ankara ve Amasya'da Göç İdaresi· Müdürlükleri ile bazı kurumlara operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Karabük Valiliği İl Göç İdaresi· yöneticisi ve iki çalışanı ile aralarında polis ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin çalıştığı kurumlardaki bazı dijital doküman ve evraka el koydu.

Bu arada operasyon kapsamında 4 ki·şi·ni·n daha arandığı öğrenildi.