Türkiye'nin en iyi haber sitesi

merkezli 4 ilde rüşvet u

Giriş Tarihi: 11.8.2017 14:35 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 14:35
Karabük merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu

merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet ve sahtecilik unda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürülüğü ekipleri, yapılan çalışmalar doğrultusunda Karabük, İstanbul, Ankara ve 'da Göç İdaresi· Müdürlükleri ile bazı kurumlara düzenledi.

Operasyonlarda, Karabük Valiliği İl Göç İdaresi· yöneticisi ve iki çalışanı ile aralarında polis ve kişilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin çalıştığı kurumlardaki bazı dijital doküman ve evraka el koydu.

Bu arada operasyon kapsamında 4 ki·şi·ni·n daha arandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz