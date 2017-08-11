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Kocasını alan kadın zor ikna edildi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.8.2017 10:07 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 10:35
Kocasını rehin alan kadın zor ikna edildi

’de tartıştığı eşini alan kadını polis ekipleri ikna etti. Polis otosuna bindirilen kadını komşuları, “Biz seni biliyoruz abla” diyerek teselli etmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Yener Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Y.D. isimli kadın ile eşi M.D. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D., eline aldığı bıçakla eşi M.D.'yi aldı. Evdeki bağrışmaları duyan çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, Y.D.'yi ikna edemeyince, eve sağlık ve itfaiye ekiplerini de çağırdı.

Tartıştığı eşini rehin alan öfkeli kadını polisler ikna etti

"BİZ SENİ BİLİYORUZ"

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ikna olan Y.D., elindeki bıçakla birlikte dışarı çıktı. Bu arada, polis otosuna bindirilen Y.D.'nin yanına gelen komşuları, "Ne yapıyorsun abla? Kendine gel. Biz seni biliyoruz" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Gözaltına alınan Y.D., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocasını rehin alan kadın zor ikna edildi
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