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Tartıştığı kardeşini öldürdü

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.8.2017
Tartıştığı kardeşini öldürdü
'da Muhammet (22) ve Ahmet Uludağ (24), 16 yaşındaki kız kardeşlerinin doğum günü için babaları Ali Rıza Uludağ'ın (61) evinde toplandı. Kutlama yapıldığı sırada Muhammet Uludağ, "Baba, yan komşu otomobil almış" dedi. Bunun üzerine ağabeyi Ahmet Uludağ ise ailesini kastederek "Bunlar da anne, baba mı" dedi. Bu söze sinirlenen Muhammet Uludağ, ağabeyi Ahmet Uludağ'a tepki gösterdi. Tartışma üzerine Ahmet Uludağ kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Baba Ali Rıza Uludağ, oğlundan şikâyetçi olduğunu söyledi.
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Tartıştığı kardeşini öldürdü
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