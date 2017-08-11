Tartıştığı kardeşini öldürdü

Adana
'da Muhammet (22) ve Ahmet
Uludağ (24), 16 yaşındaki
kız kardeşlerinin doğum
günü için babaları Ali Rıza
Uludağ'ın (61) evinde toplandı.
Kutlama yapıldığı
sırada Muhammet Uludağ,
"Baba, yan komşu otomobil
almış" dedi. Bunun üzerine
ağabeyi Ahmet Uludağ ise
ailesini kastederek "Bunlar
da anne, baba mı" dedi. Bu
söze sinirlenen Muhammet
Uludağ, ağabeyi Ahmet
Uludağ'a tepki gösterdi.
Tartışma üzerine
Ahmet Uludağ kardeşini
bıçaklayarak
öldürdü. Baba Ali
Rıza Uludağ, oğlundan
şikâyetçi olduğunu
söyledi.