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'nda nefes kesen rehine operasyonu

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.8.2017 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 16:21
Zeytinburnu'nda nefes kesen rehine operasyonu

'nda elleri bağlanarak bir katında rehin tutulan dört İranlı polis tarafından kurtarıldı. İranlı şahıslar gözyaşları içerisinde kurtarılırken, şahıslardan 50 bin dolar fidye isteyen şüphelilerden uyruklu bir kişi polis tarafından yakalandı.

'nda iddiaya göre dört İranlı, uyruklu çete tarafından kaçırıldı. Şahıslar , elleri bağlanarak bir kata konuldu. Mahalleli İranlıların seslerini duyunca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri,yaptığı operasyonla şahısları rehin aldığı iddia edilen bir Afgan'ı yakaladı.

Polisleri görünce gözyaşlarına boğuldular...

Polis bodrum kata girdiğinde elleri bağlanmış halde dört İranlı buldu. İranlılar polis tarafından gözyaşları içerisinde kurtulurken, şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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Zeytinburnu'nda nefes kesen rehine operasyonu
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