Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da sıcaklık artacak

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.8.2017 11:55
Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak

Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerine çıkacak.

12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeyinin parçalı ve yer yer bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneybatıdan orta ve zaman zaman kuvvetli, Erzincan genelinde ise fırtınalı şekilde geçecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 12, Ardahan'da 13, Erzurum'da 14, Ağrı'da 16, Iğdır ve Erzincan'da 21, Tunceli'de 20 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının bugün Erzincan'da 38, Iğdır'da 37, Ağrı'da 35, Kars ve Tunceli' de 34, Erzurum ve Ardahan'da 32 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, Erzincan genelinde fırtınadan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz