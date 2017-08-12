Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeyinin parçalı ve yer yer bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneybatıdan orta ve zaman zaman kuvvetli, Erzincan genelinde ise fırtınalı şekilde geçecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 12, Ardahan'da 13, Erzurum'da 14, Ağrı'da 16, Iğdır ve Erzincan'da 21, Tunceli'de 20 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının bugün Erzincan'da 38, Iğdır'da 37, Ağrı'da 35, Kars ve Tunceli' de 34, Erzurum ve Ardahan'da 32 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, Erzincan genelinde fırtınadan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.