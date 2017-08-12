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- çekiliş sonucu - 12 Ağustos 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.8.2017 21:50 Güncelleme Tarihi: 12.8.2017 21:52
Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 12 Ağustos 2017

İdaresince düzenlenen 'nun bin 83'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları, 3, 8, 10, 18, 45 ve 48 oldu. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 3 milyon 382 bin 166 lira 75 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 129 kişi 5 bin 675 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 225 kişi 76'şar lira, 3 bilen 134 bin 85 kişi 11 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, İzmir'in Karaburun ilçesinden yatırdığı belirtildi.

Çekilişte 6 milyon 218 bin 811 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 819 bin 762 lira 25 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 16 bin 719 lira 23 kuruş aktarılacak.

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Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 12 Ağustos 2017
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