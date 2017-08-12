Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 12 Ağustos 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 129 kişi 5 bin 675 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 225 kişi 76'şar lira, 3 bilen 134 bin 85 kişi 11 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, İzmir'in Karaburun ilçesinden yatırdığı belirtildi.

Çekilişte 6 milyon 218 bin 811 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 819 bin 762 lira 25 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 16 bin 719 lira 23 kuruş aktarılacak.