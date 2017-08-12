Ödüllü reklamcı evde ölü bulundu

Uluslararası reklam ödülü Epica Awards ödüllü reklamcı Tuğrul Süer, Beşiktaş Levazım'daki evinde ölü bulundu. İlk incelemelerde kalp krizinden ölmüş olabileceği değerlendirilen 61 yaşındaki Süer'in kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği bildirildi. İstanbul Beşiktaş'ta Levazım Mahallesi'ndeki lüks sitede komşularının daireden kötü kokular gelmesi üzerine yakınlarına bildirdiği olayda, Tuğrul Süer'in telefonlara çıkmaması üzerine ailesi eve geldi. Daire ziline uzun uzun basan aile bireyleri durumdan şüphelenerek polisi aradı. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiğinde ünlü reklamcının cansız bedenini buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Tuğrul Süer'in yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Bilgisayar karşısında oturur vaziyette ölü bulunan Süer'in çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi.